Кубанскиот претседател со критики до американскиот државен секретар за негирањето на нафтената блокада - „Изненадувачки е што тој не ги слушнал својот претседател и портпаролот на Белата куќа како говорат за ова прашање“

Кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел го критикуваше американскиот државен секретар Марко Рубио за негирањето дека Вашингтон спроведува нафтена блокада врз островската земја, пренесува Анадолу.

„Изненадувачки е што висок претставник на американската Влада јавно изјавува дека неговата влада не воведува енергетска блокада врз Куба и дека не е свесен за одредбите од Извршната наредба на неговиот претседател издадена на 29 јануари“, напиша Дијаз-Канел на американската платформа за социјални медиуми X.

„Изненадувачки е што тој не ги слушнал својот претседател и портпаролот на Белата куќа како говорат за ова прашање“, додаде тој.

„Подеднакво изненадувачки е што тој ја обвинува наводната некомпетентност на Кубанците за потешкотиите со кои се соочува економијата - економија што самата влада на САД се обиде да ја уништи и продолжува да се обидува да ја уништува и денес, инвестирајќи значителни ресурси и политички капитал за да ја постигне оваа цел.“

Неговите коментари дојдоа откако Рубио во вторникот негираше дека Вашингтон вовел нафтена блокада врз Куба, и покрај заканите на САД дека ќе воведат царини за секоја земја што продава нафта на Куба.

„Нема нафтена блокада врз Куба како таква“, рече тој на брифингот за медиумите.

Куба се соочува со криза за гориво и енергија по американската нафтена блокада што стапи на сила на 30 јануари, паралелно со големите прекини на електричната енергија.