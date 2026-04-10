Кубанскиот претседател порача дека нема да се повлече од функцијата и покрај притисокот од САД - „Заминувањето од должност не е дел од нашиот вокабулар“

Отфрлајќи го зголемениот притисок од Соединетите Американски Држави (САД), кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел изјави дека нема да се повлече од функцијата, нагласувајќи дека раководството на земјата го одредува исклучиво сопствениот народ, пренесува Анадолу.

Во интервју за „Ен-би-си Њуз“ емитувано вчера, Дијаз-Канел ги отфрли сугестиите дека треба да поднесе оставка за да ја ублажи кризата во земјата, потенцирајќи дека Куба е суверена држава независна од надворешни влијанија.

„Во Куба, луѓето кои се на лидерски позиции не ги избира американската Влада“, рече тој, додавајќи: „Заминувањето од должност не е дел од нашиот вокабулар“.

Ваквите изјави доаѓаат во време кога администрацијата на Трамп го засилува притисокот врз Хавана, при што официјалните лица повикуваат на политички и економски промени на островот под комунистичка власт.

Официјален претставник на Белата куќа изјави дека Вашингтон верува дека може да се постигне договор со Куба, додека во исто време ја опиша земјата како „земја која пропаѓа“.

Американскиот државен секретар Марко Рубио, исто така, го критикуваше економскиот систем на Куба, велејќи дека за значајни промени ќе биде потребна смена во раководството и управувањето.

„Кубанците можат да бидат успешни само ако ја напуштат земјата“, изјави Рубио.

Дијаз-Канел возврати на овие изјави, прашувајќи дали слични барања би биле упатени до американските лидери и обвинувајќи го Вашингтон за обид да ги обликува внатрешните работи на Куба.

Куба се соочува со долготрајна економска криза означена со недостиг на гориво, рестрикции на струја и ограничен пристап до храна и лекови.

Кубанските власти го припишуваат поголемиот дел од тешкотиите на децениските американски санкции, додека американските претставници тврдат дека виновни се структурните економски проблеми.

Неодамнешните настани дополнително ја заострија ситуацијата, вклучувајќи ги намалените испораки на нафта од Венецуела и тековните прекини во снабдувањето, што придонесе за прекини на електричната енергија низ целата земја.

И покрај тензиите, двете страни признаа дека постои ограничен контакт.

Заменик-министерот за надворешни работи на Куба изјави дека дискусиите за ублажување на тензиите остануваат во „многу прелиминарна“ фаза.

Американскиот претседател Доналд Трамп на 29 март изјави дека Куба е „следна“ по воената операција против Иран, додавајќи дека карипската островска држава наскоро ќе доживее неуспех.