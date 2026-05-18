Крузерот на кој избувна хантавирусот се врати во Холандија за карантин и целосна дезинфекција

Крузерот поврзан со епидемијата на смртоносниот хантавирус од Андите пристигна во Холандија, каде што здравствените власти започнаа со операции за карантин и чистење, јавува Анадолу.

Според извештаите на локалните медиуми, бродот „Хондиус“ се закотви во пристаништето во Ротердам, кое е одредено како холандско карантинско пристаниште за заразни болести на бродови. Меѓународните медиуми се собраа за да го следат пристигнувањето на бродот.

Холандскиот јавен сервис НОС соопшти дека 23 странски членови на екипажот се сместени во привремени кабини во ограден дел од пристаништето. Тие би можеле да останат во карантин до 18 јуни доколку не можат да се вратат во своите матични земји. Членовите на екипажот се од Филипините, Украина, Русија и Полска.

Двајца холандски членови на екипажот ќе бидат ставени во домашен карантин. Холандски доктор и медицинска сестра патувале на бродот за време на неговото последно патување назад кон Холандија.

Патниците по пристигнувањето повторно ќе бидат тестирани, иако во моментов ниту едно лице на бродот не покажува симптоми. Исто така, телото на германски патник, кој починал минатата недела, сè уште се наоѓа на бродот.

Специјализирана компанија за чистење ќе изврши дезинфекција на бродот. Се очекува процесот да трае околу една недела. Работниците ќе ја отстранат постелнината, рачно ќе ги исчистат сите површини и ќе испрскаат средство за дезинфекција низ целиот брод.

Инфекцијата се појави кон крајот на април додека бродот „Хондиус“ превезуваше околу 150 патници и членови на екипажот од речиси 30 земји.

Холандска двојка и Германка се тројцата патници кои починаа како последица од вирусот.

Според Светската здравствена организација, до 13 мај биле пријавени 11 случаи, вклучително и осум потврдени инфекции.

Хантавирусот од Андите главно се шири преку контакт со измет од глодари. За разлика од коронавирусот, тој не се шири лесно меѓу луѓето и обично бара подолг близок контакт.