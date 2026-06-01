Кремљ: Француското пресретнување на танкерот од Русија во Атлантскиот Океан е нелегално

Кремљ денес соопшти дека Франција постапила незаконски кога во Атлантскиот Океан пресретнала и запрела танкер кој доаѓал од Русија, а кој претходно бил ставен под меѓународни санкции, јавува Анадолу.

„Ваквите дејствија ги сметаме за нелегални и дека се на граница со меѓународно пиратство“, изјави портпаролот Дмитриј Песков за новинарите на прес-конференција во Москва.

Песков ги негираше тврдењата дека задржувањето на бродовите кои пловат од Русија е во согласност со меѓународното право.

„Русија“, додаде тој, „презема низа мерки за да ја осигури безбедноста на својот товар и ќе продолжи да ги презема овие мерки, земајќи го предвид негативното искуство што го имаше“.

Претходно истиот ден, францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека морнарицата на неговата земја пресретнала санкциониран танкер кој патувал од Русија, опишувајќи го овој потег како дел од напорите за спроведување на санкциите и почитување на поморското право.