- „Доколку се постигнат договори за увоз по прифатливи цени, тогаш тоа и ќе се реализира. Ова ќе биде уште еден чекор кон стабилизирање на пазарот и намалување на наглиот скок на побарувачката“

Кремљ: Русија планира да купува гас од странство за да го стабилизира домашниот пазар - „Доколку се постигнат договори за увоз по прифатливи цени, тогаш тоа и ќе се реализира. Ова ќе биде уште еден чекор кон стабилизирање на пазарот и намалување на наглиот скок на побарувачката“

Портпаролот на Кремљ, Дмитри Песков, изјави денес дека Русија планира да купува гас од странство, со цел да го стабилизира домашниот пазар што претставува редок чекор за земјата што увезуваше големи количини енергенти само во 1990-тите години, по распадот на Советскиот Сојуз, јавува Анадолу.

Говорејќи на брифингот пред новинарите во Москва, Песков изјави дека Москва води преговори со неколку земји за можен увоз на гориво.

„Доколку се постигнат договори за увоз по прифатливи цени, тогаш тоа и ќе се реализира. Ова ќе биде уште еден чекор кон стабилизирање на пазарот и намалување на наглиот скок на побарувачката“, изјави тој.

Претставникот истакна дека владината комисија предводена од потпретседателот на Владата, Александар Новак, разгледува пакет мерки за стабилизација на пазарот на горива, веднаш по состанокот со кој во неделата претседаваше претседателот Владимир Путин.

Тој одби да ги коментира медиумските написи дека на некои руски рафинерии им било дозволено да произведуваат гориво што ги исполнува спецификациите за „Евро-5“ со користење на стандардите за „Евро-3“, како и дека властите размислуваат за дополнително намалување на барањата за квалитет на горивото до нивото „Евро-2“.

За сите прашања поврзани со мерките што се разгледуваат, Песков ги пренасочи до Владата, нагласувајќи дека Новак секојдневно го надгледува ова прашање.

На прашањето со кои земји Русија е во контакт во врска со потенцијалниот увоз на гориво, Песков одби да соопшти детали. „Од разбирливи причини, нема да зборуваме за тоа“, изјави тој.

Масовен увоз на бензин во Русија последен пат беше забележан во 1990-тите години, кога земјата увезуваше повеќе од 2 милиона метрички тони годишно за да го реши проблемот со недостигот на домашниот пазар, покажуваат податоците на ОН. Во следната деценија повремено имаше увоз, минимален и во голема мера беше ограничен на премиум класи на бензин.