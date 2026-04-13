Кремљ рече дека нема да му честита на унгарскиот опозициски лидер за изборната победа

Кремљ денес соопшти дека нема да му честита на новоизбраниот кандидат за премиер на Унгарија, Петер Маѓар, за неговата изборна победа на парламентарните избори одржани вчера, јавува Анадолу.

„Не испраќаме честитки до непријателски земји. А Унгарија е непријателска земја, таа поддржува санкции против нас“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, во изјава за веб-страницата „Лајф њуз“.

Песков додаде дека Москва беше во дијалог со премиерот во заминување Виктор Орбан.

Претходно во текот на денот, Песков пред новинарите изјави дека гласачите на Унгарија го направиле својот избор и дека Русија го почитува исходот од вчерашните избори, на кои Маѓар го победи Орбан, со што заврши неговото 16-годишно владеење.

Тој нагласи дека Русија останува заинтересирана за одржување добри односи со Унгарија, како и со другите европски земји, и ги истакна изјавите што укажуваат на подготвеност за вклучување во дијалог.

„Со нетрпение очекуваме да ги продолжиме нашите многу прагматични контакти со новото унгарско раководство“, рече тој.

Според Националната изборна комисија на Унгарија, опозициската партија Тиса предводена од Петер Маѓар освои 69,35% од гласовите и 138 места, по преброени 98,94% од гласачките ливчиња.