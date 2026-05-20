- За време на тековната посета на Путин на Пекинг, Русија и Кина постигнаа договори за заеднички енергетски проекти, а се постигнати разбирања и за „нешто многу важно“

Кремљ: Путин и Си ќе разговараат за Украина, Иран и односите со САД за време на формална чајанка во Пекинг - За време на тековната посета на Путин на Пекинг, Русија и Кина постигнаа договори за заеднички енергетски проекти, а се постигнати разбирања и за „нешто многу важно“

Рускиот претседател Владимир Путин и кинескиот претседател Си Ѓинпинг ќе разговараат за широк спектар меѓународни прашања за време на формална чајанка, изјави денес советникот на Кремљ за надворешна политика, Јуриј Ушаков, јавува Анадолу.

За време на тековната посета на Путин на Пекинг, Русија и Кина постигнаа договори за заеднички енергетски проекти, а се постигнати разбирања и за „нешто многу важно“, изјави Ушаков во интервју за руските медиуми.

Запрашан за можната посета на американскиот пратеник Стив Виткоф на Москва, Ушаков рече дека дипломатот во повеќе наврати ја изразил својата намера повторно да ја посети руската престолнина, иако сè уште не се договорени датуми.

Според советникот на Кремљ, датумите за патувањето ќе бидат утврдени заеднички од страна на Москва и Вашингтон.

„Бидејќи ова е билатерална размена, тоа е прашање што треба да се реши на билатерална основа. Едната страна предлага, другата се согласува, предлага алтернативни датуми или се согласува со предложените“, рече тој.

„Ова е нормален дипломатски процес.“

Осврнувајќи се на дводневната посета на Путин на Кина, што треба да заврши денес, Ушаков рече дека за време на формалната чајанка, Путин и Си ќе разговараат за широк спектар меѓународни прашања, вклучувајќи ја и ситуацијата околу Украина и Иран, како и односите со Соединетите Американски Држави.

„Пред сè меѓународни прашања – Украина, Иран, односите со Соединетите Американски Држави, соработката во рамките на меѓународните организации и така натаму“, рече тој.

„Кинеската страна е заинтересирана за сите меѓународни прашања бидејќи Кина игра огромна улога во меѓународните работи, како што им е познато на сите.“