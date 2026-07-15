- „Ова е токму нова серија вакви хорор-приказни со цел да се продолжи со перење мозок и да се подготви населението за понатамошна милитаризација“

Кремљ: Предупредувањата на Литванија за можни руски напади се хорор-приказни - „Ова е токму нова серија вакви хорор-приказни со цел да се продолжи со перење мозок и да се подготви населението за понатамошна милитаризација“

Кремљ денес го отфрли предупредувањето на Литванија дека Русија можеби подготвува напади врз клучната инфраструктура во балтичките држави, нарекувајќи ги тврдењата нова серија „хорор-приказни“, јавува Анадолу.

„Ова е токму нова серија вакви хорор-приказни со цел да се продолжи со перење мозок и да се подготви населението за понатамошна милитаризација“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, пред новинарите во Москва, одговарајќи на изјавите на литванскиот претседател Гитанас Науседа.

„За да го направат ова, тие треба да создадат слика на непријател во некоја друга земја - во овој случај, нашата - и, под оваа маска, како што велат, да продолжат да ја влечат воената инфраструктура на НАТО во сите нејзини манифестации во балтичките земји“, додаде Песков.

Неговите изјави дојдоа откако Науседа претходно денес рече дека литванското разузнавање добило индикации дека Русија планира ограничени „кинетички“ операции насочени кон критичната инфраструктура во Литванија и другите балтички држави, иако не се идентификувани конкретни локации или време.

Науседа рече дека нападите би можеле да имаат различни форми, вклучително и саботажи или напади со беспилотни летала.

Песков, исто така, рече дека Кремљ продолжува да добива сигнали преку постојните комуникациски канали дека САД и понатаму се подготвени да помогнат во посредувањето за решавање на проблемот во Украина, откако се реши конфликтот во кој е вклучен Иран.

- „Нема време“ -

„Судејќи според нашите тековни комуникациски канали... постојано добиваме сигнали дека Американците сè уште се подготвени, откако нивните проблеми ќе бидат повеќе решени, да продолжат да ги даваат своите услуги како медијатори во однос на украинското решение“, рече тој.

Нагласи дека Вашингтон во моментов е преокупиран со случувањата на Блискиот Исток.

„За наше заедничко жалење, ситуацијата во регионот на Персискиот Залив е далеку од стабилна, спротивно, повторно влезе во фаза на назадување, што не може, а да не предизвика таква глобална загриженост“, рече Песков.

„Затоа, Американците во моментов немаат време за решение за Украина“, додаде тој.

Песков, исто така, рече дека Русија внимателно ги следи изјавите на САД за можни санкции и негираше дека Москва испратила пораки до украинскиот претседател Владимир Зеленски преку српскиот претседател Александар Вучиќ, кој го посети Киев претходно денес.