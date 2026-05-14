- Портпаролот Песков рече дека точните датуми ќе бидат објавени наскоро и во координација со кинеската страна

Кремљ: Посетата на Путин на Кина ќе се реализира во многу блиска иднина - Портпаролот Песков рече дека точните датуми ќе бидат објавени наскоро и во координација со кинеската страна

Рускиот претседател Владимир Путин ќе ја посети Кина во многу блиска иднина, изјави денес портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, јавува Анадолу.

Говорејќи на брифингот со новинарите во Москва, Песков рече дека точните датуми ќе бидат објавени наскоро и во координација со кинеската страна.

„Ќе ги објавиме набрзо. Оваа посета се подготвува. Може да се каже дека подготовките веќе се завршени, остануваат само уште завршните детали. Таа ќе се реализира во многу блиска иднина“, рече тој.

Последната средба меѓу Владимир Путин и кинескиот претседател Си Ѓинпинг се одржа на 4 февруари 2026 година, во форма на видеоконференција.

За време на таа средба рускиот и кинескиот претседател разговараа за билатералната соработка, глобалната безбедност и координацијата за главните меѓународни прашања, вклучително и економските врски и стратегиската стабилност.