- Зборувајќи на прес-конференција во Москва, портпаролот Дмитриј Песков рече дека Стармер нема да биде запаметен во Русија по никакви напори за подобрување на билатералните односи

Кремљ не очекува подобрување на односите со Велика Британија по оставката на Стармер - Зборувајќи на прес-конференција во Москва, портпаролот Дмитриј Песков рече дека Стармер нема да биде запаметен во Русија по никакви напори за подобрување на билатералните односи

Кремљ денес соопшти дека веројатноста е мала оставката на британскиот премиер Кир Стармер да донесе подобрување на односите меѓу Москва и Лондон, јавува Анадолу.

Зборувајќи на прес-конференција во Москва, портпаролот Дмитриј Песков рече дека Стармер нема да биде запаметен во Русија по никакви напори за подобрување на билатералните односи.

„Постојат многу прашања за тоа дали работите би можеле да се подобрат по него, но малку е веројатно дека некој на политичката сцена во Велика Британија ќе има став за нашите билатерални односи што значително се разликува од оној на Кир Стармер“, рече Песков.

Осврнувајќи се на нападите на Украина врз руската енергетска инфраструктура, Песков рече дека властите работат на ублажување на ефектите и на снабдување на жителите со гориво.

Неговите коментари дојдоа откако властите објавија ограничувања за продажба на гориво на бензинските пумпи, при што залихите во некои региони привремено се резервирани за државните служби одговорни за јавната безбедност и основните операции.

Песков нагласи дека Владата се координира со нафтените компании и презема мерки за решавање на ситуацијата.

Портпаролот на Кремљ додаде дека претседателот Владимир Путин и неговиот белоруски колега Александар Лукашенко планираат да одржат разговори во блиска иднина, што ќе им даде можност да дискутираат за заканите упатени од украинскиот претседател Владимир Зеленски кон Белорусија.

Песков ги окарактеризира изјавите на Зеленски како мешање во внатрешните работи на друга земја и рече дека Русија нема сомнение дека Белорусија е способна да го заштити својот суверенитет.

Песков, исто така, потврди дека се случиле контакти меѓу руските и српските колеги во врска со иднината на српската нафтена компанија НИС, во која руски Гаспром има удел. Тој рече дека дискусиите биле од комерцијална природа и одби да открие детали.

Руските енергетски капацитети поврзани со НИС се соочија со притисок од американските санкции наметнати врз руските акционери на компанијата.