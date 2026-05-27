Кремљ: Напорите на Ерменија за интеграција во ЕУ се некомпатибилни со членството во ЕАЕУ - „Ерменија се движи кон интеграција со друг блок. Тоа се меѓусебно неспоиви процеси“

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес изјави дека планот на Ерменија за интеграција во ЕУ е некомпатибилен со нејзиното натамошно членство во Евроазиската економска унија (ЕАЕУ), јавува Анадолу.

Говорејќи на брифинг за медиумите во Москва, Песков изјави дека ова прашање ќе ги комплицира разговорите на претстојните состаноци на ЕАЕУ во главниот град на Казахстан, Астана.

„Ерменија се движи кон интеграција со друг блок. Тоа се меѓусебно неспоиви процеси“, им изјави Песков на новинарите.

„Ова прашање ќе биде во главниот фокус за време на разговорите на ЕАЕУ кои се планирани да се одржат паралелно со Евроазискиот економски форум оваа недела“, додаде тој.

„Агендата не е едноставна“, рече тој. „Покрај темите поврзани со интеграцијата, тука е и сложената ситуација во која се наоѓа Ерменија“.

Песков рече дека Ерменија веќе има усвоено законодавство со кое правно ги обврзува Владата и државните институции да се ориентираат кон европската интеграција, што го прави ова прашање неизбежно за време на разговорите меѓу лидерите на ЕАЕУ.

„Сепак, не може да се каже дека овој самит ќе ја одлучи судбината на Ерменија“, додаде тој, нагласувајќи дека Ереван засега ќе продолжи да учествува во активностите на ЕАЕУ.

Песков нагласи дека Ерменија има значителна корист од евроазиската интеграција, посочувајќи го стабилниот годишен раст на БДП од нејзиното пристапување во блокот.

„Јасно можеме да ги видиме дивидендите што Ерменија ги добива од членството во ЕАЕУ. Тоа значеше раст на БДП за неколку проценти поени на годишно ниво“, рече тој. „А, дали ЕУ може да го обезбеди истото тоа, треба да одлучат самите Ерменци“.

Песков забележа дека членството во ЕУ за многу држави станува „неисполнет сон“.

„Секако, никој не може да ја моли Ерменија, особено затоа што тие веќе и правно се ориентираа кон тоа. Но, секако, ќе бидат потребни одредени објаснувања“, изјави Песков.

Тој исто така нагласи дека приоритет на Русија останува зачувувањето на ефективноста на евроазиската интеграција.

„За нас, главната работа е акциите на која било земја да не му штетат на нашиот интеграциски процес. Оваа интеграција е наш апсолутен приоритет“, рече Песков.

Коментирајќи ја енергетската соработка, портпаролот на Кремљ ги опиша испораките на руски гас со попуст за Ерменија како форма на руска помош.

„Попустот секогаш оди на нечиј трошок. Придобивките што ги добива Ерменија се обезбедени на трошок на Русија. Ова е наш придонес во развојот на Ерменија“, рече тој, нарекувајќи ја Ерменија „братска земја“.

Песков додаде дека Москва во моментов не дискутира за укинување на повластените аранжмани за гас и рече дека таквите прашања треба да бидат упатени до „Газпром“.

Овие коментари доаѓаат откако ерменскиот премиер Никол Пашинјан за време на еден предизборен настан изјави дека ерменските власти не се плашат од поскапувањето на суровините во случај на влошување на односите со Русија, бидејќи се надеваат дека земјата ќе се збогати преку нејзино претворање во „глобална крстосница“.

Песков исто така изјави дека во моментов не се предвидени контакти меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Пашинјан.

Во посебна изјава, портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, изјави дека Москва го предупредила Ереван дека доколку Ерменија го продолжи процесот на пристапување кон ЕУ, Русија ќе ги суспендира договорите за снабдување на републиката со гас, нафтени деривати и дијаманти.

Осврнувајќи се на посетата на Путин на Казахстан, официјалниот претставник изјави дека втората државна посета за две години е „знак за исклучително блиските односи“ меѓу Москва и Астана.

„Ова е еден од нашите најблиски партнери и сојузници“, рече Песков. „Односите се сеопфатни, суштински и заемно корисни“.

Тој додаде дека личниот однос меѓу Путин и Токаев им овозможува на двајцата лидери да разговараат за чувствителните прашања „конструктивно и искрено“.