- „Факт е дека (американскиот) претседателот се повикува на одредени информации, анонимни и непоткрепени информации од американските разузнавачки агенции“

Кремљ ги негира обвинувањата за мешање во американските избори - „Факт е дека (американскиот) претседателот се повикува на одредени информации, анонимни и непоткрепени информации од американските разузнавачки агенции“

Кремљ денес ги негираше обвинувањата дека Русија се мешала во изборите на САД, наведувајќи дека претходните американски истраги не пронашле никакви докази дека Москва влијаела врз изборниот резултат, пренесе државната новинска агенција ТАСС, пренесува Анадолу.

Обраќајќи им се на новинарите, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп се повикал на неодредени и непоткрепени разузнавачки информации кога ја опиша Русија како закана за американските избори.

„Факт е дека претседателот се повикува на одредени информации, анонимни и непоткрепени информации од американските разузнавачки агенции“, рече Песков.

Тој додаде дека повеќекратните американски истраги заклучиле дека Русија „немала никакво влијание“ врз изборите во САД.

Песков истакна дека Москва никогаш не се мешала во внатрешните работи на други земји и очекува другите земји да не се мешаат во домашните работи на Русија.

Претходно, Трамп ги нарече Русија, Кина, Иран и Северна Кореја „противници“ кои имаат капацитет да ја компромитираат американската „изборна инфраструктура“.