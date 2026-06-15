- „Контејнерски брод пријави дека му се приближил мал чамец“, соопшти агенцијата на американската компанија за социјални медиуми Х

Контејнерски брод се најде под оган од мал чамец во близина на Јемен - „Контејнерски брод пријави дека му се приближил мал чамец“, соопшти агенцијата на американската компанија за социјални медиуми Х

Контејнерски брод е нападнат од мал чамец на 14 наутички милји јужно од брегот на Јемен, соопшти денес Центарот за поморски трговски операции на Велика Британија (УКМТО), јавува Анадолу.

„Контејнерски брод пријави дека му се приближил мал чамец“, соопшти агенцијата на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Екипажот на малиот чамец отворил оган кон бродот и се обидел да се качи на него“, се додава во соопштението.

Надлежните власти го истражуваат инцидентот, појаснуваат од агенцијата.

Засега нема други достапни детали за случајот.

