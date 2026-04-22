Контејнерски брод оштетен во напад во близина на Оман, екипажот на безбедно - Капетанот на контејнерскиот брод пријавил дека пловилото било пресретнато од воен чамец поврзан со Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ)

Канцеларијата за поморски трговски операции на Обединетото Кралство (УКМТО) денес соопшти дека добила извештај за сериозен инцидент со комерцијално пловило на приближно 15 наутички милји североисточно од брегот на Оман, пренесува Анадолу.

Според информациите, капетанот на еден контејнерски брод пријавил дека пловилото било пресретнато од воен чамец поврзан со Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ).

Од УКМТО наведуваат дека воен чамец не упатил никакво радиопредупредување пред да отвори оган, при што е предизвикано оштетување на командниот мост на бродот.

„Не е пријавен пожар ниту какво било влијание врз животната средина. Сите членови на екипажот се на безбедно“, се додава во официјалното соопштение на УКМТО.