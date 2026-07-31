Комитетот за администрација на Газа вели дека е подготвен да управува со енклавата по напредокот во прекинот на огнот - „На народот на Газа му беше доста чекање“, порача Комитетот

Националниот комитет за администрација на Газа (НЦАГ) денес го поздрави напредокот во врска со Мапата на патот за втората фаза од прекинот на огнот во Газа, изјавувајќи дека е целосно подготвен да ја преземе одговорноста за управување со енклавата, јавува Анадолу.

Во објавата на американската платформа за социјални медиуми Х, Комитетот го опиша овој развој на настаните како „важна пресвртница“ за жителите на Газа по години конфликт, уништување и неизвесност, додавајќи дека приоритет е овој напредок да се претвори во практични мерки што ќе го подобрат секојдневниот живот.

Од НЦАГ изјавија дека во изминатите месеци завршиле со „обемни институционални и оперативни подготовки“ за да ја преземат администрацијата на Газа, да ги обноват основните јавни услуги, да го зајакнат владеењето на правото, да ја олеснат испораката на хуманитарна помош и да ги предводат закрепнувањето и обновата.

Беше истакнато дека потребите за обновата на Газа се „огромни“ и бараат „постојана меѓународна посветеност, значителни финансиски средства и тесна соработка меѓу сите партнери“.

Комитетот нагласи дека неговата цел се протега надвор од реконструкцијата, односно кон изградба на „Газа која е безбедна, стабилна и просперитетна“, управувана од легитимни палестински институции, заснована врз владеењето на правото и посветена на остварувањето на правото на палестинскиот народ на самоопределување и државност.

„На народот на Газа му беше доста чекање“, се наведува во соопштението, и се додава дека тие се подготвени да соработуваат со сите партнери за да се унапредат закрепнувањето, обновата и подобрата иднина на Појасот Газа.

Претходно денес, американскиот претседател Доналд Трамп објави дека е постигнат договор за целосно разоружување на Хамас и другите вооружени групи во Газа, при што израелските сили се очекува да се повлечат во фази како што напредува процесот.

Трамп исто така им оддаде признание на Египет, Катар и Турција за помошта во посредувањето во она што го опиша како „историски пробив“, наведувајќи дека договорот ќе се спроведува постепено, со Меѓународните сили за стабилизација кои ќе работат заедно со новата палестинска полициска сила за да ја преземат одговорноста за безбедноста во Газа.