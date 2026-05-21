- Дипломатски тензии се развија откако израелската морнарица ја пресретна Глобалната флотила Сумуд, хуманитарен конвој со околу 430 странски волонтери кои се обидуваа да ја пробијат блокадата на Газа

Колумбискиот претседател Петро го поистовети израелскиот министер Бен-Гвир со нацист - Дипломатски тензии се развија откако израелската морнарица ја пресретна Глобалната флотила Сумуд, хуманитарен конвој со околу 430 странски волонтери кои се обидуваа да ја пробијат блокадата на Газа

Колумбискиот претседател Густаво Петро го поистовети израелскиот министер за национална безбедност од крајната десница, Итамар Бен-Гвир, со „вистински нацист“, откако тој сподели снимка на социјалните мрежи на која се гледа како израелските безбедносни сили малтретираат активисти од Глобалната флотила Сумуд, пренесува Анадолу.

Дипломатски тензии се развија откако израелската морнарица ја пресретна Глобалната флотила Сумуд, хуманитарен конвој со околу 430 странски волонтери кои се обидуваа да ја пробијат блокадата и да достават помош во Појасот Газа.

Петро, во својата објава на американската платформа за социјални мрежи X, во која е и снимката објавена од Бен-Гвир на неговиот профил на социјалните мрежи, вели: „Министерот Бен-Гвир се однесува како вистински нацист. Тој се однесува вака со нашите граѓани само затоа што тие сакаа да го запрат геноцидот во Газа.“

- Израелското малтретирање на активистите од Глобалната флотила -

Израелскиот министер Бен-Гвир сподели снимка на американската платформа на социјални мрежи X на која се гледа како израелските безбедносни сили малтретираат активисти во пристаништето Ашдод, каде што беа држени.

На снимката се гледа активистка како извикува „Слободна Палестина“ додека Бен-Гвир минува, а потоа израелската полиција грубо интервенира, принудувајќи ја да падне на земја (на колена).

Во тоа време, се слушна како Бен-Гвир вели: „Вака треба да се постапува“.