- „Нивните (американски) сојузници во Колумбија доаѓаат од наркопаравоениот режим; тие се геноцидни и шверцери на дрога“

Колумбискиот претседател го обвини Трамп дека ги поддржува „трговците со дрога“ во вториот круг избори - „Нивните (американски) сојузници во Колумбија доаѓаат од наркопаравоениот режим; тие се геноцидни и шверцери на дрога“

Колумбискиот претседател Густаво Петро го обвини американскиот претседател Доналд Трамп дека ги поддржува силите поврзани со трговијата со дрога пред вториот круг на претседателските избори во Колумбија на 21 јуни, критикувајќи ја поддршката на Вашингтон за конзервативниот кандидат Абелардо де ла Есприела, јавува Анадолу.

„Франс 24“ објави дека Петро, ​​во интервју во Претседателската палата во Богота, реагирал на неодамнешната поддршка на Трамп за Де ла Есприела, адвокат кој се пласираше во вториот круг против левичарскиот сенатор Иван Сепеда по гласањето во првиот круг во неделата.

„Нивните (американски) сојузници во Колумбија доаѓаат од наркопаравоениот режим; тие се геноцидни и шверцери на дрога“, рече Петро, ​​тврдејќи дека Вашингтон се усогласува со самите криминални мрежи на кои тврди дека се спротивставува.

Тој жали што „личностите и владите кои сакаат да се борат против трговијата со дрога всушност помагаат криминалот да дојде на политичка власт во Колумбија“, додаде тој.

Трамп во вторникот го поддржа Де ла Есприела пред вториот круг, опишувајќи го кандидатот, познат како „Ел Тигре“ (Тигарот), како „паметен, силен и цврст лидер“ посветен на унапредување на интересите на Колумбија.

„Резултатите од овие избори се многу важни за иднината на Колумбија и нејзиниот однос со Соединетите Американски Држави“, напиша Трамп на „Трут сошал“. „Поради неговите огромни достигнувања во животот и неговата политичка поддршка за мене лично, ми е чест да му ја дадам мојата тотална и целосна поддршка на Абелардо.“

Петро, ​​исто така, го обвини Трамп дека ги прекршил своите ветувања од февруари да не се меша во изборите во Колумбија, велејќи: „Она што тие (САД) го спроведуваат е идеолошка политика што го дели светот помеѓу оние што размислуваат како нив и оние од нас што не размислуваат така.“

Кампањата за вториот круг се одвиваше во услови на обновени безбедносни загрижености во Колумбија, каде што кандидатите остануваат остро поделени околу тоа како да се соочат со вооружените групи вклучени во трговијата со кокаин и другите нелегални активности.