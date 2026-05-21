Кинескиот претседател ќе го пречека пакистанскиот премиер, Пекинг ја потврди поддршката за Пакистан во посредувањето

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг се подготвува да го прими пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, соопшти денес портпаролот на Министерството за надворешни работи, додека Пекинг ја потврди својата поддршка за посредувањето на Исламабад меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

Шариф ќе престојува во посета на Кина од сабота до вторник, со што воедно ќе се одбележи и 75-годишнината од дипломатските односи меѓу двете земји.

„За време на посетата, Си и кинескиот премиер Ли Кчијанг ќе се сретнат и ќе разговараат со него, изјави за новинарите во Пекинг портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун.

„Лидерите на двете земји ќе имаат детална размена на мислења за кинеско-пакистанските односи и прашања од заеднички интерес за да го зацртаат правецот на билатералните односи во новите околности“, рече тој.

Кина го поддржува Пакистан во играњето на „праведна и избалансирана“ посредничка улога во напорите за промовирање на мировните преговори и прекин на огнот во конфликтот, истакна Гуо.

Посетата на Шариф доаѓа откако Си овој месец го прими американскиот претседател Доналд Трамп, како и рускиот колега Владимир Путин.

Шефот на пакистанската Армија, генерал Асим Мунир, исто така престојува во посета на Техеран за средби со иранското раководство оваа недела, пред Шариф да замине за Пекинг.

Овие интензивни дипломатски активности во Пекинг се случуваат во време кога сè уште е на сила кревкиот прекин на огнот меѓу САД и Иран, кој беше договорен со помош на Пакистан, додека Исламабад и понатаму посредува меѓу двете завојувани страни.

Израел и САД започнаа напади врз Иран на 28 февруари, во коишто загинаа над 3.300 луѓе, а илјадници беа раселени низ внатрешноста на Иран.

Шариф, исто така, ќе присуствува на настаните поврзани со 75-годишнината од дипломатските односи и ќе ја посети провинцијата Џеџијанг.

Си и пакистанскиот претседател Асиф Али Зардари денес разменија и честитки по повод годишнината.

„Кина и Пакистан се добри пријатели и стратегиски партнери кои соработуваат во секакви околности“, изјави Гуо.

„Двете страни одржуваат блиска комуникација и координација за важни прашања и помагаат во заштитата на заедничките интереси и унапредувањето на мирот, стабилноста и развојот во регионот“, рече Гуо, изразувајќи надеж дека двете страни ќе го „продолжат ова традиционално пријателство“ и ќе ја продлабочат соработката.

Кина и Пакистан го имаат Кинеско-пакистанскиот економски коридор, водечки проект на иницијативата „Појас и пат“ кој вклучува патишта, електроцентрали и железнички врски што го поврзуваат западниот кинески регион Ксинџијанг со пристаништето Гвадар во југозападен Пакистан.

Кина и Пакистан во 2024 година забележаа обем на трговска размена од 23,1 милијарда долари.