Кинескиот претседател ја прими лидерката на тајванската опозиција, прва ваква средба за повеќе од една деценија

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг денес во Пекинг ја прими лидерката на опозициската партија на Тајван, Ченг Ли-вун, што е прва ваква средба по повеќе од една деценија, пренесува Анадолу.

Претседателката на партијата Куоминтанг (КМТ) ги посети покраината Џангсу и Шангај пред да отпатува за главниот град, јави државната новинска агенција Синхуа.

Таа вети „помирување“ и „единство“ во регионот на Тајванскиот Теснец за време на нејзината посета на Мавзолејот Сун Јат-сен во Нанџинг, главниот град на источната кинеска покраина Џангсу.

Последната средба на лидер на КМТ со Си беше во 2015 година, кога тогашниот претседател Ерик Чу се сретна со него во Кина.

Ченг беше избрана за претседателка на Куоминтанг во октомври 2025 година.

Кина го смета Тајван за своја „отцепена покраина“, додека Тајпеј инсистира на својата независност од 1949 година.

Посетата доби и значење бидејќи Си следниот месец треба да биде домаќин на американскиот претседател Доналд Трамп.