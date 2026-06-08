- Непосредно пред пристигнувањето Си ги повика двете страни да ја продлабочат стратегиската комуникација и цврсто да ги насочат односите во „вистинска насока”

Кинескиот претседател Си пристигна во Северна Кореја со „нови мисии и можности“ - Непосредно пред пристигнувањето Си ги повика двете страни да ја продлабочат стратегиската комуникација и цврсто да ги насочат односите во „вистинска насока”

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг денес ја започна официјалната дводневна посета на Северна Кореја, истакнувајќи дека двете соседни земји се соочуваат со нови можности за развој, како и со „нови мисии“, јавува Анадолу.

Непосредно пред пристигнувањето Си ги повика двете страни да ја продлабочат стратегиската комуникација и цврсто да ги насочат односите во „вистинска насока”, повикувајќи на негување на убавата традиција на комуникација на високо ниво меѓу двете страни и двете земји, како и на одржување блиски односи слични на „роднински“.

Во напис, објавен во „Родонг Синмун“, државен весник на Северна Кореја, тој истакна: „Односите меѓу Кина и Демократска Народна Република Кореја се наоѓаат пред нова историска почетна точка, соочувајќи се со нови развојни можности и преземајќи нови мисии што ги носи ова време“, користејќи го официјалното име на Северна Кореја.

Тој истакна дека двете земји треба да ја искористат 65-годишнината од нивниот Договор за пријателство, соработка и заемна помош како можност за зајакнување на комуникациите на сите нивоа и меѓу партиските, владините и воените институции, да го спроведат важниот консензус постигнат од двете страни и да дадат нов поттик за развојот на билатералните односи.

Кинескиот претседател Си беше пречекан од севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун на аеродромот во главниот град Пјонгјанг, се наведува во веста заедно со снимки објавени од „Чајна милитари багл“ (China Military Bugle), информациски профил на кинеските вооружени сили.

Во придружбата на кинескиот лидер се и неговата сопруга Пенг Лијуан, министерот за надворешни работи Ванг Ји, како и Цаи Чи, директор на Генералната канцеларија на Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина.

Портрети на Си и знамиња на двете земји се поставени на улиците низ Пјонгјанг како подготовка за посетата.

Транспаренти на корејски и кинески јазик, со кои се слави традиционалното пријателство меѓу двете земји, исто така, беа поставени низ главниот град.

Посетата, која наедно е прво патување на Си во странство годинава, се реализира на покана од Ким.

Си ќе одржи разговори со севернокорејскиот лидер во рамките на посетата. Кина и Северна Кореја ја одбележуваат годишнината од нивниот Договор за пријателство, соработка и заедничка помош.

Кинескиот лидер последен пат ја посети Северна Кореја во 2019 година, со што беше првиот кинески претседател што отпатува во земјата по 14 години.

Посетата на Си доаѓа во време на промени во регионалната динамика, вклучително и зајакнувањето на врските меѓу Пјонгјанг и Москва во рамките на Договорот за сеопфатно стратегиско партнерство потпишан во 2024 година, кој вклучува и обврски за заемна одбрана.

Кина останува најважен економски партнер на Северна Кореја. Обемот на билатералната трговска размена минатата година забележа раст од 2,79 милијарди долари, што претставува највисоко ниво од пандемијата на КОВИД-19 и близу е до нивоата забележани пред пандемијата во 2019 година.