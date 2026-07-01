Кинескиот претседател Си: Кина ја потврдува својата непоколеблива посветеност на решавање на тајванското прашање

Amir Latif Arain
01 Јули 2026•Ажурирано: 01 Јули 2026
Кинескиот претседател Си Ѓинпинг денес ја потврди „непоколебливата“ посветеност на Пекинг за „решавање на прашањето за Тајван“, јавува Анадолу.
„Решавањето на прашањето за Тајван и остварувањето на целосната обединетост на Кина е историска мисија и непоколеблива посветеност на Комунистичката партија на Кина (КПК)“, го цитираше Си кинеската новинска агенција „Синхуа“, при неговото обраќање на церемонијата по повод одбележувањето на 105-годишнината од основањето на партијата.
Си, кој е генерален секретар на Централниот комитет на КПК, вети преземање „решителни акции“ во борбата против сецесионистите што бараат „независност на Тајван“, спротивставување на надворешното мешање и унапредување на националното обединување.
Кина го смета Тајван за своја „отцепена“ провинција, а Тајпеј инсистира на својата независност.
Си рече дека промовирањето на долгорочниот просперитет и стабилност во Хонгконг и Макао е од суштинско значење за остварување на националната преродба.
Повикувајќи на напори за „решително“ зачувување на суверенитетот, безбедноста и интересите за развој на Кина, тој ја истакна потребата од почитување на апсолутното партиско раководство над вооружените сили на народот.