- „Решавањето на прашањето за Тајван и остварувањето на целосната обединетост на Кина е историска мисија и непоколеблива посветеност на Комунистичката партија на Кина (КПК)“

Кинескиот претседател Си: Кина ја потврдува својата непоколеблива посветеност на решавање на тајванското прашање - „Решавањето на прашањето за Тајван и остварувањето на целосната обединетост на Кина е историска мисија и непоколеблива посветеност на Комунистичката партија на Кина (КПК)“

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг денес ја потврди „непоколебливата“ посветеност на Пекинг за „решавање на прашањето за Тајван“, јавува Анадолу.

„Решавањето на прашањето за Тајван и остварувањето на целосната обединетост на Кина е историска мисија и непоколеблива посветеност на Комунистичката партија на Кина (КПК)“, го цитираше Си кинеската новинска агенција „Синхуа“, при неговото обраќање на церемонијата по повод одбележувањето на 105-годишнината од основањето на партијата.

Си, кој е генерален секретар на Централниот комитет на КПК, вети преземање „решителни акции“ во борбата против сецесионистите што бараат „независност на Тајван“, спротивставување на надворешното мешање и унапредување на националното обединување.

Кина го смета Тајван за своја „отцепена“ провинција, а Тајпеј инсистира на својата независност.

Си рече дека промовирањето на долгорочниот просперитет и стабилност во Хонгконг и Макао е од суштинско значење за остварување на националната преродба.

Повикувајќи на напори за „решително“ зачувување на суверенитетот, безбедноста и интересите за развој на Кина, тој ја истакна потребата од почитување на апсолутното партиско раководство над вооружените сили на народот.