- Кина е главен трговски партнер на Бангладеш, со обем на билатерална трговија што надминува 24 милијарди долари, а годишниот извоз на Бангладеш во Кина изнесува од 1 милијарда до 1,16 милијарди долари

Кинескиот претседател вети посилни врски меѓу Кина и Бангладеш, ја потврди поддршката за суверенитетот - Кина е главен трговски партнер на Бангладеш, со обем на билатерална трговија што надминува 24 милијарди долари, а годишниот извоз на Бангладеш во Кина изнесува од 1 милијарда до 1,16 милијарди долари

Кинескиот претседател Си Ѓингпинг денес во Пекинг се сретна со премиерот на Бангладеш, Тарик Рахман, јавува Анадолу.

Рахман пристигна во Кина во средата во рамките на тридневната посета, што наедно е негова прва официјална посета на оваа земја откако ја презеде функцијата во февруари.

Си рече дека Пекинг ќе остане „доверлив добар пријател, добар сосед и добар партнер“ на Бангладеш, потврдувајќи ја посветеноста на Кина за зајакнување на билатералните односи без оглед на промените во меѓународната ситуација, се наведува во официјалното соопштение издадено од Министерството за надворешни работи на Кина.

Си истакна дека Кина ги поддржува суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Бангладеш, се спротивставува на надворешното мешање и подготвена е да ја продлабочи стратегиската комуникација, истовремено продолжувајќи ја меѓусебната поддршка за прашања што ги вклучуваат нивните клучни интереси.

Рахман ја потврди својата посветеност на политиката за „една Кина“, опишувајќи ја Кина како доверлив стратегиски партнер и изразувајќи интерес за проширување на соработката во трговијата, инфраструктурата, земјоделството, науката, технологијата и јавното здравство.

Кинескиот премиер Ли Чианг го пречека Рахман во Големата сала на народот во Пекинг, каде што двете земји потпишаа 13 меморандуми за разбирање што опфаќаат различни области на соработка, трговија и инвестиции.

Кина е главен трговски партнер на Бангладеш, со обем на билатерална трговија што надминува 24 милијарди долари, а годишниот извоз на Бангладеш во Кина изнесува од 1 милијарда до 1,16 милијарди долари.