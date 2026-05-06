Кинескиот министер за надворешни работи разговараше со иранскиот колега Арагчи

Diyar Güldoğan
06 Мај 2026•Ажурирај: 06 Мај 2026
Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји денес разговараше со иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи во Пекинг, објави кинеската државна новинска агенција „Синхуа“, пренесува Анадолу.
Посетата на Арагчи се реализира пред закажаниот самит на американскиот претседател Доналд Трамп со кинескиот претседател Си Ѓинпинг од 14 до 15 мај во Пекинг, во услови на тензии во Ормускиот Теснец, кој и понатаму е блокиран.
Ова е прва средба со физичко присуство на Арагчи со кинески колега откако САД и Израел извршија напади врз Иран на 28 февруари. Тие имаа неколку телефонски разговори за време на конфликтот.