Кинескиот министер за надворешни работи разговараше со иранскиот колега Арагчи

Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји денес разговараше со иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи во Пекинг, објави кинеската државна новинска агенција „Синхуа“, пренесува Анадолу.

Посетата на Арагчи се реализира пред закажаниот самит на американскиот претседател Доналд Трамп со кинескиот претседател Си Ѓинпинг од 14 до 15 мај во Пекинг, во услови на тензии во Ормускиот Теснец, кој и понатаму е блокиран.

Ова е прва средба со физичко присуство на Арагчи со кинески колега откако САД и Израел извршија напади врз Иран на 28 февруари. Тие имаа неколку телефонски разговори за време на конфликтот.