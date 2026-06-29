- Бројот на жртвите од двата силни земјотреса што ја погодија Венецуела се искачи на 1.450 вчера, при што 3.150 лица се повредени, а 12.721 се раселени...

Кина ќе обезбеди помош од 14,7 милиони долари и сателитски снимки за Венецуела по катастрофалните земјотреси - Бројот на жртвите од двата силни земјотреса што ја погодија Венецуела се искачи на 1.450 вчера, при што 3.150 лица се повредени, а 12.721 се раселени...

Кина вети итна помош во вредност од 100 милиони јуани (околу 14,7 милиони долари) за поддршка на напорите на Венецуела по разорниот земјотрес, истовремено обезбедувајќи сателитски снимки и техничка поддршка за операциите за спасување и закрепнување, јавува Анадолу.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун, за новинарите во Пекинг изјави дека помошта, во која се вклучени и итни материјални средства, ќе биде доставена до Венецуела наредните денови.

Бројот на жртвите од двата силни земјотреса што ја погодија Венецуела се искачи на 1.450 вчера, при што 3.150 лица се повредени, а 12.721 се раселени или на друг начин погодени од природната катастрофа.

Според Американскиот геолошки институт (USGS), два земјотреса со интензитет од 7,2 и 7,5 степени ја погодија оваа јужноамериканска земја минатата среда, во интервал од 39 секунди.

„Врз основа на помошта што ја обезбедивме, сакаме да доделиме итна материјална помош во вредност од 100 милиони јуани“, рече Гуо. „Таа ќе се користи како одговор на земјотресот, но и за обнова по земјотресот.“

Пакетот е наменет за поддршка како на итните хуманитарни потреби, така и на долгорочните напори за обнова на погодените подрачја.

Кина, исто така, обезбеди сателитски снимки од зоната на катастрофата за да им помогне на венецуелските власти во процената на штетите, координирањето на спасувачките операции и планирањето на хуманитарната помош.

Покрај државната помош, кинеските компании што работат во Венецуела и здруженијата што ја претставуваат тамошната кинеска заедница доброволно придонесоа со итно потребна механизација и медицински материјали, додаде Гуо.

Тие, исто така, организираа спасувачки тимови за да им помогнат на локалните екипи во потрагата по преживеани во погодените региони.

Земјотресот предизвика големи штети во делови од Венецуела, што поттикна итни напори за помош од националните власти и меѓународните партнери.