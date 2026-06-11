- „Суверенитетот, безбедноста и територијалниот интегритет на земјите од регионот треба да се почитуваат и да се зачуваат“

Кина повторно ги повика САД и Иран да ги прекинат нападите и да му се вратат на дијалогот - „Суверенитетот, безбедноста и територијалниот интегритет на земјите од регионот треба да се почитуваат и да се зачуваат“

Кина денес повторно упати повик до САД и Иран да ги прекинат нападите и да се вратат на дијалогот, јавува Анадолу.

Пекинг е „сериозно“ загрижен за ситуацијата, изјави за новинарите портпаролот на Министерството за надворешни работи, Лин Џиан.

Воениот конфликт само ќе ја „ескалира ситуацијата“, а обновувањето на воените акции нема да реши ниедно фундаментално прашање, рече тој.

„Суверенитетот, безбедноста и територијалниот интегритет на земјите од регионот треба да се почитуваат и да се зачуваат“, истакна Лин, повикувајќи ги засегнатите страни да ги запрат воените дејства, да ги обноват дијалогот и преговорите, да одговорат на напорите за посредување на релевантните земји и да постигнат прекин на огнот во најкраток можен рок.

Лин изјави дека Кина одржува контакти со засегнатите страни, вклучително и со Иран, од избувнувањето на конфликтот и дека „вложува напори за промовирање на мировните преговори“.

Во текот на изминатите две недели САД и Иран повремено разменуваа напади додека тензиите ескалираа низ регионот.

Претходно денес Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) соопшти дека погодила 18 големи американски воени цели во Персискиот Залив, како одговор на американските ракетни напади врз рекреативен центар, индустриски комплекс и области во близина на Караџ и Назарабад, западно од Техеран, како и врз локална база на Револуционерната гарда во округот Пишва.