Кина повикa на брзо повторно отворање на Ормускиот Теснец по договорот меѓу САД и Иран - „Ормускиот Теснец е важен теснец за меѓународен транзит“

Кина денес повика на што побрзо повторно отворање на Ормускиот Теснец, откако Соединетите Американски Држави и Иран постигнаа мировен договор, јавува Анадолу.

„Ормускиот Теснец е важен теснец за меѓународен транзит“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Лин Џиан, пред новинарите во Пекинг.

„Се надеваме дека Теснецот ќе може повторно да се отвори што е можно поскоро“, додаде тој.

Лин, исто така, го поздрави договорот постигнат меѓу Вашингтон и Техеран и ја пофали улогата на Пакистан како посредник во преговорите.

„Кина го поздравува постигнувањето на првичниот договор меѓу САД и Иран и ги пофали напорите за посредување на Пакистан“, истакна тој во одговор на прашање од дописникот на Анадолу.

„Се надеваме дека документите ќе бидат потпишани според планираното и дека сите релевантни страни ќе останат посветени на решенијата за мир“, додаде Лин.

Овие изјави беа дадени откако пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф утринава објави дека САД и Иран постигнале мировен договор и дека церемонијата на потпишување ќе се одржи во Швајцарија в петок.

Подоцна, и Вашингтон и Техеран ја потврдија оваа објава.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека договорот е финализиран и ги објави плановите за повторно отворање на Ормускиот Теснец и укинување на американската поморска блокада.

Пакистан посредуваше меѓу двете страни откако обезбеди прекин на огнот на 8 април, во нападите кои ги започнаа Соединетите Американски Држави и Израел врз Иран на 28 февруари.