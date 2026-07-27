- Бродот „Хој Нгуен 18“ потона во близина на островите Нанша (Спратли) додека превезувал 62 лица и пловел во услови на лошо време

Кина и Виетнам продолжуваат со потрагата по 15 исчезнати лица по потонувањето на товарен брод во Јужното Кинеско Море - Бродот „Хој Нгуен 18“ потона во близина на островите Нанша (Спратли) додека превезувал 62 лица и пловел во услови на лошо време

Кина соопшти дека продолжува со акциите за трагање и спасување заедно со Виетнам по 15 лица кои се водат како исчезнати по потонувањето на виетнамски товарен брод во Јужното Кинеско Море доцна во саботата, пренесува Анадолу.

Бродот „Хој Нгуен 18“ потона во близина на островите Нанша (Спратли) додека превезувал 62 лица и пловел во услови на лошо време.

Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Лин Џиан, на прес-конференција изјави дека Кина веднаш распоредила повеќе пловила и хеликоптери за да спроведат акции за трагање и спасување по инцидентот.

Тој изјави дека спасувачкиот брод „Нанхаи Џиу 115“ пронашол и спасил 29 членови на екипажот од бродот.

„Заклучно со денешниот ден, Кина спаси 47 виетнамски членови на екипажот“, истакна Лин, додавајќи дека на повредените им е укажана медицинска помош и се направени подготовки за префрлање на преживеаните во Виетнам.

Агенцијата за крајбрежна стража на Филипините исто така распореди патролен брод и авион за да помогнат во потрагата.