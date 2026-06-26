- „Кинеската Влада и Црвениот крст на Кина ќе ѝ обезбедат итна хуманитарна помош на Венецуела“

Кина испраќа итна хуманитарна помош и спасувачки тим во Венецуела по разорните земјотреси - „Кинеската Влада и Црвениот крст на Кина ќе ѝ обезбедат итна хуманитарна помош на Венецуела“

Кина денес соопшти дека ќе испрати итна хуманитарна помош и спасувачки тим како поддршка на напорите за справување со последиците во Венецуела, каде што двајца кинески државјани се меѓу 235-те лица кои загинаа во двата земјотреси во средата вечерта, јавува Анадолу.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун, изјави дека кинеската Влада изразила сочувство до Владата и народот на Венецуела по катастрофата, која предизвика голем број жртви и широко распространета економска штета.

„Кинеската Влада и Црвениот крст на Кина ќе ѝ обезбедат итна хуманитарна помош на Венецуела“, изјави Гуо за новинарите во Пекинг.

„Пекинг, исто така, ќе испрати спасувачки тим за да помогне во операциите за пребарување и спасување, како и за медицинска помош“, рече тој.

„Потврдените информации покажуваат дека заклучно со денес, двајца кинески државјани загинаа во земјотресите“, рече Гуо, додавајќи дека кинеската Амбасада во Венецуела обезбедува конзуларна помош и работи на утврдување на безбедноста на другите кинески граѓани во земјата.

Венецуела прогласи вонредна состојба во средата доцна вечерта, откако земјотрес со интензитет од 7,2 степени и уште еден со јачина од 7,5 степени опустошија делови од земјата, при што загинаа најмалку 235 лица, а беа повредени повеќе од 4.300.