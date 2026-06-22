- „Пекинг изрази надеж дека САД и Иран ќе ја задржат позитивната динамика во преговорите и ќе дејствуваат усогласено за постигнување конкретни резултати“

Кина ги повика САД и Иран да дејствуваат усогласено за постигнување позитивни резултати - „Пекинг изрази надеж дека САД и Иран ќе ја задржат позитивната динамика во преговорите и ќе дејствуваат усогласено за постигнување конкретни резултати“

Кина денес ги повика САД и Иран да дејствуваат усогласено за постигнување позитивни резултати откако главните преговарачи на двете страни одржаа средба во Швајцарија, јавува Анадолу.

„Пекинг изрази надеж дека САД и Иран ќе ја задржат позитивната динамика во преговорите и ќе дејствуваат усогласено за постигнување конкретни резултати“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун, на прес-конференцијата во Пекинг.

Соопштението од Пекинг беше објавено откако Пакистан и Катар рано утринава објавија дека е постигнат значителен напредок во тековните дипломатски напори меѓу САД и Иран, по завршувањето на првата рунда преговори на високо ниво на самитот што се одржува во Биргеншток на езерото Луцерн во Швајцарија.

„Самитот се одвиваше во позитивна и конструктивна атмосфера. Постигнат е охрабрувачки напредок, вклучително и формирањето механизам за понатамошни технички разговори“, се наведува во заедничката изјава на двајцата посредници.

Гуо, портпарол на кинеското Министерство за надворешни работи, истакна: „Кина ги поддржува Пакистан, Катар и сите релевантни страни во нивните напори за посредување.“

Американската и иранската делегација, предводени од нивните главни преговарачи - потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс и претседателот на иранскиот Парламент, Мухамад Бакер Калибаф - одржаа повеќечасовни, долгоочекувани директни преговори во Биргеншток, на кои разговараа за начините за спроведување меморандум за разбирање, потпишан на 17 јуни во Исламабад.

По преговорите, иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи ја поздрави улогата на Пакистан и Катар и изјави дека преговорите со САД донеле значителен напредок кон ставање крај на војната во Либан и ублажување на притисокот врз иранската економија.

„Неуморното посредување од страна на Пакистан и Катар донесе голем напредок за прекин на војната во Либан. Извозот на нафта и петрохемикалии е изземен, блокадата е укината, дел од замрзнатите средства се ослободени и започнат е голем план за обнова и развој на Иран“, објави Арагчи на американската компанија за социјални медиуми Х.