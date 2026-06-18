- Потпишувањето на првата фаза од договорот меѓу САД и Иран има „позитивно значење за ублажување на тензиите и за зајакнување на динамиката за прекин на огнот“

Кина ги повика САД и Иран да го почитуваат Меморандумот за разбирање од Исламабад - Потпишувањето на првата фаза од договорот меѓу САД и Иран има „позитивно значење за ублажување на тензиите и за зајакнување на динамиката за прекин на огнот“

Кина денес ги повика Вашингтон и Техеран да ја почитуваат суштината на Меморандумот за разбирање од Исламабад, кој беше потпишан од американскиот претседател Доналд Трамп и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан, јавува Анадолу.

Потпишувањето на првата фаза од договорот меѓу САД и Иран има „позитивно значење за ублажување на тензиите и за зајакнување на динамиката за прекин на огнот“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Лин Џиан, пред новинарите во Пекинг.

Пакистан, кој посредува меѓу двете завојувани страни од 8 април — неколку недели по почетокот на нападите на САД и Израел врз Иран — соопшти дека Меморандумот од Исламабад стапува на сила веднаш, откако Трамп и Пезешкијан електронски го потпишаа синоќа.

„Кина го поздравува“, рече Лин, повикувајќи ги двете страни да ја почитуваат суштината на договорот и да ги исполнат своите обврски.

„Силата не е решение“, порача Лин, додавајќи: „Преговорите на рамноправна основа се вистинскиот избор.“

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, кој го објави потпишувањето на Меморандумот од Исламабад, изјави дека Иран веднаш ќе го отвори повторно Ормускиот Теснец, а Соединетите Американски Држави веднаш ќе ја укинат поморската блокада.

„Се надеваме дека и САД и Иран ќе пристапат кон втората фаза од преговорите со рационален и практичен став, работејќи во иста насока и стремејќи се кон конкретни резултати“, истакна портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи.