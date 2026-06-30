- Услугите за падобранство и параглајдерство се суспендирани поради „наредба за контрола на воздушниот простор на национално ниво што опфаќа рекреативни летови“

Кина ги ограничи летовите на лесни авиони по ударот во кула во Пекинг - Услугите за падобранство и параглајдерство се суспендирани поради „наредба за контрола на воздушниот простор на национално ниво што опфаќа рекреативни летови“

Кина ги ограничи приватните авиокомпании да летаат со лесни авиони со фиксни крила откако мал авион се урна во една од највисоките згради во Пекинг минатата недела, објави вчера „Фајненшал тајмс“ со седиште во Велика Британија, пренесува Анадолу.

Пилотот загина, а 13 лица беа повредени во петокот кога мал авион се урна во облакодерот, идентификуван како кулата „Ситиц“, највисокиот облакодер во Пекинг, познат и како „Кина Зун“.

Повикувајќи се на тројца оператори на мали авиони со пропелери и една компанија за едрилици, се наведува дека тие „биле приземјени по“ инцидентот во Пекинг.

Додадено е дека услугите за падобранство и параглајдерство се суспендирани поради „наредба за контрола на воздушниот простор на национално ниво што опфаќа рекреативни летови“.

Не е утврдена временска рамка за мерките за контрола, се додава од „Фајненшал тајмс“.

Леталото вклучено во несреќата што се случи во петокот било домашно произведен лесен спортски авион со две седишта „Санвард СА60Л аурора“.

Видеата од местото на настанот покажаа остатоци како паѓаат од 528-метарската кула по ударот.

Опашката на авионот, исто така, беше забележана на земјата.

Локалните окружни власти во Пекинг соопштија дека е во тек истрага за утврдување на причината за падот.

„Воздушниот сообраќај во Кина, со исклучок на товарните и комерцијалните летови, забележа остар пад во саботата по инцидентот“, се додава од „Фајненшал тајмс“, повикувајќи се на „Флајтрадар24“, кој ги следи податоците за летовите во живо.

Претходно оваа година, властите во Пекинг спроведоа нови правила со кои се забрануваат летови на беспилотни летала од поголемиот дел од главниот град.