Кина ги демантираше „неоснованите“ тврдења на Нетанјаху за поддршка на Иран

Кина денес ги демантираше тврдењата дека Пекинг му обезбедил поддршка на Иран во производството на ракети, јавува Анадолу.

„Се противиме на обвинувањата кои не се засновани на факти“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун, пред новинарите во Пекинг.

Гуо одговараше на прашање во врска со изјавите на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, кој тврдеше дека Кина „му обезбедила поддршка на Иран за одредени специфични делови во производството на ракети“.

„Нашиот став како Кина го разјаснивме во повеќе наврати. Како одговорна голема земја, Кина секогаш ги исполнува своите меѓународни обврски“, рече Гуо.

„Посветени сме на промовирање деескалација и мировни преговори за да се стави крај на конфликтот“, додаде тој.

Израел и САД извршија напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран, насочена кон американските бази и капацитети на Блискиот Исток.

САД ја обвинија Кина за поддршка на Иран и воведоа санкции за рафинериите за нафта, како и за компаниите за сателитски снимки.

Повеќе од 3.300 луѓе загинаа, а десетици илјади беа раселени во Иран.

Најмалку 13 американски војници беа убиени, а десетици ранети за време на конфликтот, кој беше прекинат на 8 април откако Пакистан обезбеди прекин на огнот меѓу завојуваните страни.