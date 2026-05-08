Кибернапад ја парализираше платформата „Канвас“: Засегнати илјадници училишта и универзитети во САД - Одговорноста за упадот во платформата „Канвас“ ја презеде хакерската група „Шајни Хантерс“

Во текот на вчерашниот ден се случил кибернапад врз популарната едукативна платформа „Канвас“ што предизвика масовни прекини во работните процеси на илјадници училишта и универзитети во Соединетите Американски Држави, јавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Според „Вашингтон пост“, одговорноста за упадот во платформата „Канвас“ ја презела хакерската група „Шајни Хантерс“, а „Инстракчр“, матична компанија на едукативната платформа, првично не даде изјава во врска со инцидентот.

Платформата „Канвас“, наменета за евиденција на оценки, задачи, видеопредавања и наставни материјали, наводно се соочила со прекин во работењето во речиси 9.000 училишта, при што хакерите тврдат дека добиле пристап до милијарди приватни пораки и податоци. Во меѓувреме, студентите ги преплавија социјалните мрежи со пораки на загриженост поради губењето на пристапот до материјалите за учење пред завршните испити.

„Шајни Хантерс“ е неформална мрежа на тинејџери и млади луѓе со седиште во САД и Велика Британија која се поврзува и со други кибернапади, меѓу кои и оној врз „Тикетмастер“, подружница на компанијата „Лајв Нејшн“.

По кибернападот што предизвика прекини во работата на платформата „Канвас“, образовните институции низ САД ги предупредија студентите и родителите за зголемена опасност од измамнички обиди за кражба на податоци. Меѓу институциите што издадоа вакви предупредувања се Универзитетот во Ајова, Вирџинија Тек, Универзитетот во Њу Мексико, Универзитетот во Флорида, како и престижните Харвард и Џонс Хопкинс.