- Министерството за надворешни работи истакна дека политиката на Израел кон населбите е „флагрантно кршење“ на меѓународното право, особено на резолуцијата 2334 на СБОН...

Катар ја поздрави холандската и белгиската забрана за увоз од нелегалните израелски населби - Министерството за надворешни работи истакна дека политиката на Израел кон населбите е „флагрантно кршење“ на меѓународното право, особено на резолуцијата 2334 на СБОН...

Катар ги поздрави одлуките на Холандија и Белгија за забрана на увоз од нелегалните израелски населби, нарекувајќи ги мерките важен чекор кон ограничување на проширувањето на населбите на окупираните палестински територии, пренесува Анадолу.

Во соопштение, Министерството за надворешни работи истакна дека политиката на Израел кон населбите е „флагрантно кршење“ на меѓународното право, особено на резолуцијата 2334 на Советот за безбедност на Обединетите нации, и напад врз правата на палестинскиот народ.

Министерството апелираше до повеќе земји да усвојат слични мерки и ја повика меѓународната заедница да ги исполни своите законски и морални обврски со тоа што ќе го принуди Израел да ги прекине своите активности за населување.

Исто така, ја потврди непоколебливата поддршка на Катар за палестинската кауза и ја повтори својата поддршка за дводржавното решение врз основа на границите од 1967 година, со Источен Ерусалим како главен град на независната палестинска држава.

Холандија во вторникот соопшти дека ќе започне со спроведување на забраната за увоз од израелските населби на 22 септември, откако Белгија одобри слични ограничувања на 18 јули. Овој потег следуваше по одобрувањето на слична забрана од страна на ирскиот Парламент на 15 јули и дојде откако Шпанија и Словенија, исто така, усвоија слични мерки.