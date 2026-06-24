- „Бројката од 300 милијарди долари што е предвидена за предложениот инвестициски фонд за Иран е аспиративна бројка“

Катар: Предложениот фонд за обнова на Иран од 300 милијарди долари останува амбиција - „Бројката од 300 милијарди долари што е предвидена за предложениот инвестициски фонд за Иран е аспиративна бројка“

Катарскиот премиер и министер за надворешни работи, шеикот Мухамед бин Абдулрахман ал-Тани, за предложениот инвестициски фонд од 300 милијарди долари за Иран рече дека е „аспиративна бројка“, пренесува Анадолу.

Во интервјуто за „Фајненшл тајмс“ објавено денес, тој посочи дека земјите од Персискиот Залив би можеле да играат улога во неговото финансирање доколку Техеран постигне финален договор со САД.

„Бројката од 300 милијарди долари што е предвидена за предложениот инвестициски фонд за Иран е аспиративна бројка“, додаде шеикот Мухамед.

Според објавеното, администрацијата на Трамп сугерирала дека земјите од Персискиот Залив би можеле да го финансираат фондот, кој првично би послужил како начин компаниите да инвестираат во Иран.

Сепак, тој не појасни дали Катар ќе учествува финансиски.

„Наша цел е Иран да процвета и неговата економија да расте; додека нашите инвестиции во основа отсекогаш биле чисто комерцијални одлуки“, истакна тој.

Предложениот механизам за финансирање е поврзан со член 6 од меморандумот за разбирање од Исламабад меѓу САД и Иран, насочен кон прекинување на регионалните непријателства.

Според одредбата, САД се обврзуваат, заедно со своите регионални партнери, да воспостават финална договорена програма вредна најмалку 300 милијарди долари за обнова и економски развој на Иран.

Во меморандумот се наведува дека механизмот за имплементација на планот ќе биде финализиран како дел од конечниот договор во рок од 60 дена, додека САД ќе ги обезбедат сите потребни одобренија, отстапки и лиценци поврзани со финансиските трансакции.