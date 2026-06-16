„Ние го поддржуваме посредувањето на Пакистан, работејќи во поддршка на напорите на нашите браќа во Пакистан“

Катар повика на регионален дијалог за градење доверба по договорот меѓу САД и Иран „Ние го поддржуваме посредувањето на Пакистан, работејќи во поддршка на напорите на нашите браќа во Пакистан“

Катар денес повика на регионален дијалог и мерки за градење доверба по договорот меѓу САД и Иран откако двете страни најавија меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, кој треба да биде потпишан во петок, јавува Анадолу.

„Ние го поддржуваме посредувањето на Пакистан, работејќи во поддршка на напорите на нашите браќа во Пакистан“, изјави за новинарите портпаролот на катарското Министерство за надворешни работи, Маџед ал-Ансари.

Тој нагласи дека Доха ќе продолжи да ги поддржува напорите за унапредување на преговорите меѓу САД и Иран, додавајќи дека „со максимална сериозност ја сфаќаат својата одговорност кон регионалната безбедност“.

Ал-Ансари истакна дека „регионалниот дијалог е потребен како дел од преговорите што ќе се одржат“ по потпишувањето на договорот во Женева, Швајцарија.

Тој, исто така, нагласи дека во рамките на договорот не се исплатени никакви средства од Катар.

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф вчера изутрина објави дека САД и Иран постигнале договор по интензивните преговори со посредство на Исламабад.