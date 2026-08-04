- Доха соопшти дека Хамас ги исполнил сите обврски предвидени со Мапата на патот и повика на напредок кон обновата на Газа

Катар повика на притисок врз Израел за спроведување на договорот за прекин на огнот во Газа - Доха соопшти дека Хамас ги исполнил сите обврски предвидени со Мапата на патот и повика на напредок кон обновата на Газа

Катар денес повика да се изврши притисок врз Израел да ги спроведе своите обврски од договорот за прекин на огнот во Појасот Газа, наведувајќи дека Хамас ги исполнил сите свои обврски во согласност со договорот, јавува Анадолу.

Говорејќи на прес-конференција во Доха, портпаролот на катарското Министерство за надворешни работи, Маџед ал-Ансари, изјави дека Хамас „го исполнил сето она што се очекувало од него во согласност со утврдената Мапа на патот“.

„Ја повикуваме меѓународната заедница да изврши притисок врз Израел да го спроведе овој договор за да може, конечно, да преминеме на обнова на Газа“, рече тој.

Неговиот повик следува откако Одборот за мир и американскиот претседател Доналд Трамп во петокот објавија дека Хамас ја прифатил Мапата на патот за спроведување на следната фаза од договорот за прекин на огнот во Газа, а Израел сè уште не објавил официјален став.

Катар, заедно со Египет и Турција, посредува во напорите за спроведување на договорот.

Од октомври 2023 година во израелската офанзива врз Појасот Газа се убиени повеќе од 73.000 луѓе, а над 174.000 се повредени.

И покрај договорот за прекин на огнот што е на сила од 10 октомври 2025 година, Израел продолжи со нападите врз Појасот Газа, при што, според Министерството за здравство во Газа, загинале 1.252 Палестинци, а 4.120 се повредени.