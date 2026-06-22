- „Мора да бидеме претпазливи, бидејќи и покрај волјата, постојат надворешни околности кои можат да влијаат врз преговорите“

Катарскиот премиер: Надворешните околности може да влијаат врз преговорите меѓу САД и Иран - „Мора да бидеме претпазливи, бидејќи и покрај волјата, постојат надворешни околности кои можат да влијаат врз преговорите“

Катарскиот премиер, шеик Мухамед бин Абдулрахман ал Тани, денес повика на претпазливост во однос на тековните разговори меѓу САД и Иран, предупредувајќи дека „надворешните околности“ сè уште можат да влијаат врз преговорите и покрај постоењето „волја“ на двете страни, пренесува Анадолу.

„Мора да бидеме претпазливи, бидејќи и покрај волјата, постојат надворешни околности кои можат да влијаат врз преговорите“, изјави шеик Мухамед за телевизијата „Ал Џезира“.

Тој посочи дека неодамна потпишаниот Меморандум за разбирање меѓу САД и Иран помогнал да се дојде до прекин на војната и ги поставил темелите за преговори.

„До Меморандумот се дојде по значителни напори со партнерите на Катар во Пакистан и со регионална поддршка“, додаде тој.

Тој нагласи дека главната цел на Меморандумот е да се запре војната и да се воспостави рамка за преговори меѓу Вашингтон и Техеран.

Меморандумот создава „институционална рамка за преговарачкиот процес“ и бара од двете страни „редовно да се состануваат“ со цел да ги решат отворените прашања, додаде тој.

Катарскиот премиер рече дека рамката претставена за време на неделните разговори во Швајцарија била „позитивна“ и дека техничките преговори продолжуваат.

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи утринава изјави дека преговорите со САД во Швајцарија, олеснети од Пакистан и Катар, донеле „значителен напредок“ кон ставање крај на војната во Либан и ублажување на притисокот врз иранската економија.