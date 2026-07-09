- Двајцата претставници разговарале за најновите случувања во воената ескалација меѓу САД и Иран во текот на изминатите два дена

Катарскиот премиер во разговор со иранскиот министер за надворешни работи ја потврди поддршката за дипломатијата - Двајцата претставници разговарале за најновите случувања во воената ескалација меѓу САД и Иран во текот на изминатите два дена

Катарскиот премиер и министер за надворешни работи, шеикот Мухамед бин Абдулрахман ал Тани, во телефонскиот разговор денес со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, ја потврди поддршката на Доха за напорите за запирање на регионалната ескалација и постигнување сеопфатен договор, јавува Анадолу.

Според Министерството за надворешни работи на Катар, двајцата министри разговарале за најновите случувања во воената ескалација меѓу САД и Иран во текот на изминатите два дена.

Шеикот Мухамед ја истакна поддршката на Катар за иницијативите насочени кон смирување на кризата и постигнување сеопфатен договор, што би ја зајакнало регионалната безбедност и стабилност и би го отворило патот кон траен мир.

Тој, исто така, ја изрази осудата на Катар за нападите врз трговските бродови во Ормускиот Теснец, истакнувајќи дека таквите дејства ја поткопуваат довербата, ја загрозуваат безбедноста на меѓународната пловидба и ги доведуваат во прашање напорите за зајакнување на регионалната стабилност.

Катарскиот премиер ја истакна важноста сите страни да се придржуваат кон дијалогот и дипломатијата, како и да ги спроведуваат одредбите договорени со Меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран, со цел да се зачува регионалната безбедност и да се сочува напредокот постигнат со неодамнешните напори за деескалација.

Претходно денес, иранската Армија соопшти дека ја нападнала инфраструктурата во американските воени бази во Кувајт, Катар и Бахреин, како одговор на неодамнешните американски напади врз иранска територија.

Повикот дојде во услови на зголемени тензии по американските напади врз ирански воени цели и иранските одмазднички напади врз објекти за кои Иран тврди дека се американски воени капацитети во Персискиот Залив, извршени вчера и денес.

Американската централна команда соопшти дека американските сили извршиле дополнителни напади врз Иран за дополнително да ги намалат капацитетите на Техеран да го загрозува непреченото пловење низ Ормускиот Теснец.

Иран и САД на 17 јуни постигнаа Меморандум за разбирање, со посредство на Пакистан, насочен кон ставање крај на воениот конфликт и отворање пат кон договор за траен мир.

Сепак, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Меморандумот е „завршена приказна“, со што практично го раскина договорот и предизвика нов круг воена конфронтација.