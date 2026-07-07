- Марк Карни за време на посетата ќе одржи разговори со претседателот Реџеп Таип Ердоган

Канадскиот премиер пристигна во Анкара на самитот на лидерите на НАТО - Марк Карни за време на посетата ќе одржи разговори со претседателот Реџеп Таип Ердоган

Премиерот на Канада, Марк Карни, пристигна во главниот град на Турција, Анкара, по повод 36. дводневен самит на НАТО, јавува Анадолу.

Авионот на Карни слета на Аеродромот „Есенбога“ во Анкара, каде што беше пречекан од турскиот министер за финансии и трезор Мехмет Шимшек и други официјални лица.

За време на посетата на Карни е предвидено тој да одржи разговори со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во Претседателскиот комплекс.

На дводневниот самит на НАТО ќе се разговара за спроведувањето на обврските за зголемување на издвојувањата за одбраната договорени на Самитот во 2025 година, продолжување на воената поддршка за Украина и проширување на одбранбеното индустриско производство. Се очекува на настаните во рамки на самитот да учествува и украинскиот претседател Владимир Зеленски.