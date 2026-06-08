- „Регионот е заглавен во фази на мировни преговори и кревки прекини на огнот. Враќањето на војна од целосен размер би наметнало огромна цена за целиот регион. Сите страни мора да се вратат на преговарачката маса“

Калас предупреди на „катастрофални последици“ доколку блискоисточниот конфликт се претвори во војна со полн интензитет - „Регионот е заглавен во фази на мировни преговори и кревки прекини на огнот. Враќањето на војна од целосен размер би наметнало огромна цена за целиот регион. Сите страни мора да се вратат на преговарачката маса“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес предупреди на „катастрофални последици“ доколку блискоисточниот конфликт прерасне во војна со полн интензитет и повика на итно обновување на преговорите по пропаѓањето на прекинот на огнот меѓу Иран и Израел, јавува Анадолу.

„Регионот е заглавен во фази на мировни преговори и кревки прекини на огнот. Враќањето на војна од целосен размер би наметнало огромна цена за целиот регион. Сите страни мора да се вратат на преговарачката маса“, изјави Каја Калас за време на брифингот за новинарите во рамките на состанокот на министрите за одбрана на ЕУ во Никозија, администрација на кипарските Грци.

Нагласувајќи дека непреченото пловење е под силен притисок на глобално ниво, таа рече дека земјите членки во Брисел одобриле санкции против ирански поединци и ентитети вклучени во попречувањето на транзитот низ Ормускиот Теснец.

„Ова е првпат Европската Унија да го активира својот нов механизам за санкции за заштита на непреченото пловење, а доколку се укаже потреба, подготвени сме повторно да го примениме“, додаде Калас.

Нагласувајќи го значењето на операцијата „Аспидес“ во заштитата на бродовите во Црвеното Море, таа потврди дека операцијата би можела да придонесе кон француско-британската коалиција во Теснецот откако условите ќе дозволат.

- Нови санкции насочени кон Русија -

Калас понатаму истакна дека министрите за одбрана покажале единство за поддршка на Украина и за вршење поголем притисок врз Русија за време на состанокот денес.

Калас соопшти дека нејзините служби веќе предложиле над 80 нови лица и ентитети за црната листа што ќе се најде на дневен ред на состанокот на Советот за надворешни работи следната недела. Овие санкции се насочени против рускиот воено-индустриски комплекс, прекршителите на човековите права и пропагандистите.

Таа напомена дека разговарале за тоа како да се зајакне индустриската соработка со Украина, особено во однос на противвоздушната одбрана.

Калас додаде дека заемот на блокот од 90 милијарди евра за Украина е подготвен за реализација, нагласувајќи дека првата исплата од 5,9 милијарди евра овој месец ќе биде наменета за беспилотни летала.