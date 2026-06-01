- „Гледам конкретна улога за ЕУ во помошта за тоа секој евентуален договор да биде одржлив, било преку поморски операции, економски стимулации кои поддржуваат долгорочна стабилност или преку други прашања“

Калас: ЕУ подготвена да придонесе за договор меѓу САД и Иран со поморски операции и економски стимулации - „Гледам конкретна улога за ЕУ во помошта за тоа секој евентуален договор да биде одржлив, било преку поморски операции, економски стимулации кои поддржуваат долгорочна стабилност или преку други прашања“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес изјави дека блокот е „подготвен да придонесе“ за можен договор меѓу САД и Иран преку „поморски операции и економски стимулации“, јавува Анадолу.

„Гледам конкретна улога за ЕУ во помошта за тоа секој евентуален договор да биде одржлив, било преку поморски операции, економски стимулации кои поддржуваат долгорочна стабилност или преку други прашања“, рече таа за време на обраќањето на заедничката прес-конференција со пакистанскиот министер за надворешни работи, Ишак Дар, во Исламабад.

„Европската Унија е подготвена да придонесе за одржливо и мирно решение“, додаде таа.

„Ние имаме силно економско влијание, мачно стекнато знаење и искуство со нуклеарната програма, долгогодишни пријателства со партнерите низ целиот Персиски Залив, а имаме и директен контакт со самиот Иран“, изјави таа.

Калас додаде дека по секој „привремен“ договор меѓу САД и Иран мора да следуваат „подлабоки“ преговори за нуклеарните залихи на Техеран и за други клучни прашања.

Калас, која ја извршува функцијата потпретседател на Европската комисија и висока претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, ги пофали континуираните посреднички напори на Исламабад кои „во неколку наврати помогнаа да се спречи враќање на војна од целосен размер“.

„Со ваша поддршка, сега постои мала дипломатска шанса за продолжување на прекинот на огнот и повторно отворање на Ормускиот Теснец“, истакна таа, додавајќи дека за трајна стабилност ќе бидат потребни „посеопфатни“ решенија за конфликтот.