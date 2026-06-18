Во пораката упатена до Сар, Калас ја нагласи важноста на дијалогот меѓу Европската Унија и Израел и покрај политичките несогласувања

Калас ги спомена нелегалните израелски населби во јавната размена на пораки со израелскиот министер за надворешни работи Во пораката упатена до Сар, Калас ја нагласи важноста на дијалогот меѓу Европската Унија и Израел и покрај политичките несогласувања

Шефицата за надворешна политика и безбедност на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас и израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар денес разменија јавни пораки на социјалните мрежи, при што дискусијата беше фокусирана на политиката на ЕУ кон Израел и нелегалните израелски населби на окупираниот Западен Брег, јавува Анадолу.

Во пораката упатена до Сар, Калас ја нагласи важноста на дијалогот меѓу Европската Унија и Израел и покрај политичките несогласувања.

„Драг Гидеон, како што знаете, Европската Унија и Израел ги поврзуваат многу нешта. Го ценам нашиот дијалог и меѓусебниот ангажман и подготвена сум да продолжиме во тој дух, со меѓусебна почит и на конструктивен начин“, напиша таа.

Калас рече дека дијалогот останува темел на дипломатијата и нагласи дека ЕУ е посветена на одржување конструктивни односи со Израел.

Осврнувајќи се на напорите за решавање на израелско-палестинскиот конфликт, таа истакна дека решението за две држави останува единствен одржлив пат за постигнување мир на Блискиот Исток.

„ЕУ ги осуди нелегалните израелски населби на Западен Брег што го прават сè потешко постигнувањето на таа цел. Тоа е ставот на ЕУ“, рече Калас.

Сар одговори јавно, велејќи дека Калас ниту ги демантирала ниту ги осудила изјавите што ѝ се припишуваат, а кои беа јавно објавени.

„Со сета должна почит, дури и во вашите сегашни забелешки се воздржувате од демантирање или осуда на она што ви се припишува и што е јавно објавено. Тоа зборува само за себе“, напиша тој.

Израелскиот министер рече дека изјавите што ѝ се припишуваат на Калас во врска со „апартхејдот“, според неговите сознанија, не го одразуваат ставот на Европската Унија.

„Работата е едноставна: Доколку навистина сте ги дале овие навредливи и клеветнички изјави, тогаш застанете зад нив. Доколку не сте ги дале, демантирајте ги“, изјави Сар.

Тој додаде дека неговиот став по ова прашање ќе остане непроменет сè додека ситуацијата не се разјасни.

Оваа размена на пораки доаѓа во време на континуирани несогласувања меѓу Европската Унија и Израел околу проширувањето на израелските населби на окупираниот Западен Брег и зајакнатите напори за заживување на политичкиот процес заснован врз решение со две држави.