Казмирчак призна вина за напад врз американската политичарка Илхан Омар

Жител на Минеаполис призна вина по обвинението за физички напад врз претставничката од редот на демократите во Претставничкиот дом на САД, Илхан Омар. Инцидентот се случи за време на јавен собир во јануари минатата година, кога сторителот употреби медицински шприц за да ја испрска Омар, која е со сомалиско потекло, со оцет, пренесува Анадолу.

Американскиот обвинител Даниел Н. Розен објави дека Ентони Џејмс Казмирчак (55) „се изјаснил за виновен по една точка од обвинението за напад врз службено лице на Соединетите Американски Држави пред Окружниот суд“, се наведува во официјалното соопштение на Обвинителството на САД за Округот Минесота.

На 27 јануари, за време на јавен собир во Минеаполис организиран од Илхан Омар, Казмирчак седел во првиот ред, по што ненадејно станал и се упатил кон говорницата додека таа зборувала.

„Казмирчак употреби шприц за да ја испрска Омар со јаболков оцет, кој заврши на нејзината кожа и облека.“

„Лабораториската анализа потврди дека течноста била оцет“, се наведува во официјалното соопштение.

На судското сослушување Казмирчак признал дека „однапред го планирал нападот и дека мотив бил неговото несогласување со политичките ставови на Омар“, се наведува во соопштението.

„Овој напад е уште еден пример за негативниот тренд на земјата: канализирање на политичката омраза во криминални дејства“, изјави американскиот обвинител Даниел Н. Розен и додаде: „Министерството за правда и оваа канцеларија на американското Обвинителство нема да толерираат вакво однесување.“

„Политичкото насилство претставува закана за нашата демократија“, изјави Кристофер Д. Дотсон, специјален агент на ФБИ задолжен за одделот во Минеаполис. „ФБИ нема да толерира напади врз избрани функционери или врз кој било поединец што ѝ служи на нашата земја.“

Окружниот суд на САД сѐ уште не го утврдил датумот за изрекување на пресудата за Казмирчак.