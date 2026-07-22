- „Продолжуваме да работиме на европско ниво за да постигнеме едногласност за предлозите за санкции против министерот (за безбедност) (Итамар) Бен-Гвир и доселениците одговорни за актите на насилство“

Италија ќе биде домаќин на состанок за дводржавното решение на Блискиот Исток на 28 и 29 јули - „Продолжуваме да работиме на европско ниво за да постигнеме едногласност за предлозите за санкции против министерот (за безбедност) (Итамар) Бен-Гвир и доселениците одговорни за актите на насилство“

Италијанскиот министер за надворешни работи, Антонио Тајани, денес соопшти дека Рим ќе биде домаќин на состанок на 28 и 29 јули за дводржавното решение на Блискиот Исток, објави Скај Тг24, пренесува Анадолу.

Тајани истакна дека ќе биде копретседавач со состанокот на Глобалната алијанса во Рим за дводржавното решение заедно со својот саудиски колега, со цел да се даде нов импулс на Декларацијата од Њујорк од минатата есен за постигнување решение.

Тој рече дека на собирот ќе се даде силен фокус на меѓурелигискиот дијалог, опишувајќи го како клучен елемент во зајакнувањето на перспективите за мир.

Најавата дојде за време на неговото обраќање, заедно со министерот за одбрана Гвидо Кросето, пред заедничките комисии за надворешни работи и одбрана за исходот од самитот на НАТО во Турција што се одржа претходно овој месец.

Тајани повтори дека проширувањето на нелегалните израелски населби и насилството од страна на окупаторите се „неприфатливи“.

„Продолжуваме да работиме на европско ниво за да постигнеме едногласност за предлозите за санкции против министерот (за безбедност) (Итамар) Бен-Гвир и доселениците одговорни за актите на насилство“, рече тој.

Тајани, исто така, посочи на ситуацијата во Либан, истакнувајќи ја „водечката улога“ на Италија во процесот.

„Минатата недела, тука во Рим ја организиравме првата преговарачка сесија за продолжението по договорот, а на 4 август ќе организираме нова дијалошка сесија. Ова е важно достигнување, резултат на трпеливи напори во надворешната политика што градат мостови, а не креваат ѕидови“, нагласи тој.

Посочувајќи дека Италија ги зголемила издвојувањата за безбедноста на 2,8 % од својот БДП, Тајани, исто така, потврди дека се стремат кон исполнување на целта од 5 % во текот на следната деценија, во согласност со насоките на НАТО.

Кросето, од своја страна, ја нагласи потребата Италија да придонесе за зајакнување на моќта за одвраќање на Источното крило и да игра водечка улога во градењето силен европски столб во целосна комплементарност со НАТО.

„Мора да продолжиме да го поддржуваме пристапот од 360 степени. Безбедноста на Европа не се мери само по нејзините источни граници разурнати од војна, туку се протега и низ Медитеранот, Блискиот Исток и Африка“, рече Кросето.

Тој дополнително ја нагласи потребата од посилна Европа за посилно НАТО.

„Да се ​​биде дел од НАТО значи да се може да се потпре на моќта на колективната одбрана, а воедно целосно да се преземат сите одговорности што ги подразбира овој избор. Алијансата се мери според конкретните способности што секоја земја ги обезбедува за заеднички планови за безбедност и колективна одбрана“, истакна тој.

Кросето дополнително го нагласи значењето на одвраќањето како „суштински предуслов за продуктивен дијалог и за траен мир“.

„Ова е патот зацртан во Анкара и патот што Италија ќе продолжи да го поддржува: градење Европа што е поодговорна, поспособна и посвесна за својата улога во рамките на обединето, кредибилно и кохезивно НАТО“, рече тој.