- „Подготвени сме, заедно со другите партнери и под услов да го добиеме потребното парламентарно одобрение, да придонесеме за меѓународното поморско присуство со цел да се поддржи целосното повторно отворање на Ормускиот Теснец“

Италија сигнализира подготвеност за меѓународно поморско присуство во Ормускиот Теснец по договорот меѓу САД и Иран - „Подготвени сме, заедно со другите партнери и под услов да го добиеме потребното парламентарно одобрение, да придонесеме за меѓународното поморско присуство со цел да се поддржи целосното повторно отворање на Ормускиот Теснец“

Италијанската премиерка, Џорџа Мелони, денес изјави дека нејзината земја е подготвена за меѓународно поморско присуство во Ормускиот Теснец, по новообјавениот договор меѓу САД и Иран, пренесува Анадолу.

„Подготвени сме, заедно со другите партнери и под услов да го добиеме потребното парламентарно одобрение, да придонесеме за меѓународното поморско присуство со цел да се поддржи целосното повторно отворање на Ормускиот Теснец“, соопшти Мелони преку американската платформа за социјални медиуми Х.

Таа се осврна и на заедничкото соопштение со Франција, Германија и Велика Британија, во кое беше поздравено постигнувањето на договорот помеѓу САД и Иран, и дополнително им се заблагодари на посредниците, особено на Катар и Пакистан.

„Ова е шанса за мир што мора да се искористи: Италија, како и во минатото, е подготвена да го поддржи дипломатскиот процес кој води кон сеопфатен договор“, истакна Мелони.

Таа исто така ја нагласи потребата од прекин на непријателствата во Либан, порачувајќи дека „Италија ќе продолжи со своите напори за зачувување на суверенитетот на Либан“.

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф рано утрово соопшти дека Соединетите Американски Држави и Иран постигнале договор по интензивни преговори, при што двете страни прогласија итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.