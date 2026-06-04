- Постигнат е договор штом Европскиот пакт за миграција стапи на сила на 12 јуни, Италија да започне со прифаќање на барателите на азил од Холандија

Италија се согласи да ги прими назад барателите на азил од Холандија - Постигнат е договор штом Европскиот пакт за миграција стапи на сила на 12 јуни, Италија да започне со прифаќање на барателите на азил од Холандија

Италија постигна договор со Холандија за прифаќање на барателите на азил назад, изјави денес холандскиот министер за азил и миграција, Барт ван ден Бринк, пренесува Анадолу.

Ван ден Бринк потпиша меморандум за разбирање во Рим со италијанскиот министер за внатрешни работи, Матео Пјантедоси, со што се отвора патот барателите на азил кои отпатувале во Холандија преку Италија, повторно да бидат вратени во таа земја, јави радиодифузерот НОС.

Тој понатаму рече дека се договорил со Пјантедоси дека штом Европскиот пакт за миграција стапи на сила на 12 јуни, Италија ќе започне да го прифаќа враќањето на барателите на азил.

Во меѓувреме, лицата кои се регистрирале во Холандија пред 12 јуни нема да бидат вратени назад.

Иако Пактот за миграција им овозможува на земјите членки да им помогнат на државите под притисок, како што е Италија, преку прифаќање на дел од барателите на азил или преку финансиска поддршка, Ван ден Бринк нагласи дека Холандија ќе ја избере втората опција – односно да помогне финансиски.

​​​​​​​Холандија и Италија, исто така, се договорија да ја засилат соработката за враќање на одбиените баратели на азил во нивните земји на потекло и за борба против криумчарењето мигранти.