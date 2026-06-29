- Иако во наредните денови се очекува температурите да се вратат во рамките на сезонските просеци, акумулираната топлинска енергија може да предизвика и силно невреме со град

Италија се подготвува за екстремни горештини и силно невреме додека топлотниот бран ја зафаќа земјата - Иако во наредните денови се очекува температурите да се вратат во рамките на сезонските просеци, акумулираната топлинска енергија може да предизвика и силно невреме со град

Италија се наоѓа под влијание на силен топлотен бран, а земјата денес се подготвува за екстремни горештини и силно невреме, јави новинската агенција АНСА, пренесува Анадолу.

Иако во наредните денови се очекува температурите да се вратат во рамките на сезонските просеци, акумулираната топлинска енергија може да предизвика и силно невреме со град.

Во централна и северна Италија се очекува температурите да се приближат до 40 Целзиусови степени, додека во пределите околу Алпите се прогнозираат силни грмежливи бури.

В среда се очекува пад на температурите, но оваа промена на времето веројатно ќе донесе силни грмотевици, голем град и деструктивни ветрови, особено низ северна Италија и во делови од централните и јужните региони.

Во меѓувреме, 22 града се наоѓаат под црвен метеоаларм, а се очекува оваа бројка да се искачи на 25 во текот на следните два дена.

Вчера, во северниот град Падова се случи и прекин во снабдувањето со електрична енергија предизвикан од големите горештини.

Во меѓувреме, силното невреме предизвика големо свлечиште кое зафати три куќи во Јужен Тирол, при што пет лица беа повредени, а 69 луѓе беа евакуирани од неколку станбени објекти.