- Уредбата им дозволува на одредени компании да ја прекинат или намалат работата за време на екстремни горештини и на работниците им овозможува пристап до шемите за поддршка на платите преку привремени изземања

Италија го враќа во сила прекинот на работа и мерки за поддршка на платите поради екстремниот топлотен бран - Уредбата им дозволува на одредени компании да ја прекинат или намалат работата за време на екстремни горештини и на работниците им овозможува пристап до шемите за поддршка на платите преку привремени изземања

Италија повторно ги воведе правилата за прекин на работните активности и мерките за поддршка на платите како одговор на интензивирањето на топлотниот бран низ Европа, јави денес новинската агенција АНСА, пренесува Анадолу.

Како што јави новинската агенција АНСА, повикувајќи се на Кабинетот на премиерот, со оваа владина уредба за инфраструктура се активираат регулативи што беа на сила и во изминатите години.

Уредбата им дозволува на одредени компании да ја прекинат или намалат работата за време на екстремни горештини и на работниците им овозможува пристап до шемите за поддршка на платите преку привремени изземања.

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