Италијанскиот министер Тајани: Кина да ги интензивира напорите за мир во Украина и да ја поттикне Русија на преговори - „Експлицитно побарав од министерот за надворешни работи Ванг Ји силно да ги поддржи напорите на Пекинг за враќање на мирот и стабилноста во Украина. Се надевам дека Кина може да стори повеќе за да го убеди Путин да пристапи кон сериозни преговори“

Италијанскиот министер за надворешни работи, Антонио Тајани, изјави дека побарал од Кина да ги интензивира своите напори за ставање крај на војната во Украина и да го искористи своето влијание врз Москва за поттикнување сериозни преговори, пренесува Анадолу.

Во интервју за италијанскиот дневен весник „Ил Џорнале“, за време на неговата посета на Пекинг, Антонио Тајани изјави дека директно го насочил ова прашање кон кинескиот министер за надворешни работи, Ванг Ји, нагласувајќи ја потребата Кина да преземе посилна улога во поддршката за мир и стабилност на Украина.

„Експлицитно побарав од министерот за надворешни работи Ванг Ји силно да ги поддржи напорите на Пекинг за враќање на мирот и стабилноста во Украина. Се надевам дека Кина може да стори повеќе за да го убеди Путин да пристапи кон сериозни преговори“, изјави Тајани.

Италијанскиот министер за надворешни работи пристигна во Пекинг во четвртокот во рамките на првиот дел од неговата посета на Кина, која денес продолжува во Шангај.

Тој исто така ги посочи тензиите на Блискиот Исток, меѓу кои Иран, Ормускиот Теснец и Либан, и додаде дека привремените примирја можат да го поплочат патот кон пошироки мировни договори.

„За да ги прекинеме овие војни, прво мораме да ги консолидираме примирјата кои можат да доведат до постабилни мировни услови“, изјави тој, додавајќи дека предложеното десетдневно примирје во Либан би било „вистинскиот начин за нов почеток на Блискиот Исток“.

Во однос на Иран, Тајани изрази претпазлив оптимизам за постигнување трајно разбирање меѓу Вашингтон и Техеран, истовремено предупредувајќи на економските последици од континуираната нестабилност, особено врз пазарите на енергија и земјоделство.

„Се надевам дека ќе опстои, за безбедноста на многу невини цивили, како и за глобалното економско закрепнување. Плаќаме многу висока цена”, изјави тој.

Министерот, исто така, ја повтори поддршката за европската одбранбена интеграција во рамките на НАТО, отфрлајќи ги шпекулациите за масовно повлекување на американските трупи од Европа како „нереални“.